Эвелина Хромченко решила поделиться с читателями своего микроблога секретами, благодаря которым ей удается поддерживать великолепную форму и обворожительно выглядеть. Знаменитость рассказала о своих завтраках, которые считает важной частью рационального питания.

«На завтрак у меня обычно стакан негазированой воды, кофе (варю сама в турке с гвоздикой, душистым горошком и кардамоном, пью без сахара и молока – и это по любви, а не из-за диеты) и что-то углеводосодержащее».



По мнению Эвелины, утром можно позволить себе маленькие исключения из правил.

«Если надо рано, но быстро проснуться, это может быть и кусок булки с маком. Но если есть полчаса, то нечто более полезное вроде овсянки на воде (спокойно, я просто не люблю молоко) или бутерброда с хлебцами из кукурузы или риса и твердым сыром низкой жирности 7-13% – с детства ненавижу всю мало-мальски жирную еду».

Кроме этого, модная ведущая любит бутерброды с обезжиренным творогом или авокадо.

«Иногда смешиваю творог нулевой жирности с пучком кинзы, укропа или петрушки и одним небольшим свежим огурцом. Ну или помидором - что есть дома - и подсаливаю. Такую творожную смесь хорошо класть на разогретый тост из бородинского хлеба. А сегодня у меня тост с авокадо, поскольку повезло купить авокадо нужной консистенции. Москве обычно продаются те, что должны дозревать, а тут в зеленной лавке, к моему удивлению, нашлись спелые авокадо). Хлеб я режу тоненько, миллиметра по четыре, но широко, на всю плоскость буханки. Разогреваю в тостере, и кладу поверх тоста авокадо, нарезав тонкими лепестками».

По мнению Хромченко, тост с авокадо не требует никаких дополнительных жирных ингредиентов, так как этот продукт уже содержит большое количество ценных жирных кислот.

«Убей не понимаю странных рецептов тостов с авокадо, в которых хлеб поджаривается в любом масле, а потом еще чем-то там мажется типа сыра "филадельфия"... Это уже к теме "как так, ем здоровую пищу и толстею"... Еще бы после такого не растолстеть! В авокадо итак полным полно жиров, так что ничем портить его вкус уже не надо».

В конце своего опуса, Эвелина даже рассчитала стоимость такого завтрака, отметив, что он получается вполне бюджетным.

«Для тех, кто страшно любит считать деньги в чужом кармане. На 4 больших тоста идет половинка одного плода авокадо, стоимость этой половинки составляет 48 рублей в лавке напротив моего дома - и это в эко-магазине в центре города, а на рынке будет дешевле. Таким образом один плод авокадо по цене соответствует одной пачке обезжиренного творога. При этом, творог требует дополнений, его просто так есть невозможно. А авокадо ничем дополнять уже не нужно. Что-то подсказывает мне, что любой обладатель смартфона (а иначе как пользоваться соцсетями?) может позволить себе один плод авокадо в месяц без ущерба для бюджета #секретыкрасоты #надозавтракать #высынукакподружка».

Фото: instagram.com