Несмотря на свой возраст, 79-летняя Эдита Пьеха дает концерты, собирает полные залы и ведет активный образ жизни. Однако недавно певица отметила концерты. В официальном сообщении сообщилось, что Пьеха заболела.

«Внимание, новогодний концерт отменен в связи с болезнью Эдиты Станиславовны. Пожелаем артистке скорейшего выздоровления», — написано в сообщении на официальной страничке в социальной сети Вконтакте. Обеспокоенные фанаты стали спрашивать, что же случилось со звездой? Но официальные представители ничего не сообщили, лишь успокоили: «Жизни и здоровью Эдиты Станиславовны ничего не угрожает! Спасибо большое всем за участие!».

Фото опубликовано Andrey Kirillov (@piter_info)Июл 31 2016 в 3:00 PDT

Однако в СМИ появилась информация, что Эдита Пьеха вывихнула шейку бедра в результате падения. И теперь ей нужно несколько недель соблюдать постельный режим. Летом уже появлялась информация о слабом здоровье звезды, но позже сама Пьеха заявила, что с ней все хорошо.

Фото: instagram.com, globallookpress.com