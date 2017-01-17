Юлии Ковальчук пришлось оправдываться перед фанатами за свое поведение. Выбор площадки для исполнения песни категорически не приняли фанаты. В своем Instagram Юлия опубликовала фотографию на сцене «Дома-2». «Музыка должна быть в каждом Доме», — подписала снимок певица. Однако поклонники не поняли выбора Ковальчук. По их мнению, на телестройке ей совсем не место.

Фото опубликовано Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)Янв 16 2017 в 12:09 PST

«Не в этом доме только», «И вы туда же! Петь в Доме- это уже даже неуважение к себе», «Зачем до такого опускаться?», — расстроились подписчики. Юлии пришлось пояснить свой выбор и успокаивать дорогих поклонников. Она отнеслась к ним без негатива и спокойно объяснила свое мнение.

«Девочки, прочитав ваши первые комментарии и предвкушая последующие, хочу вам сразу ответить: для того чтобы музыка доходила до сердца - место и способы не важны!!! Вы же все умненькие у меня))) так что будьте добрее!!!! Я за это Вас всех и ЛЮБЛЮ)!» — написала Ковальчук.

Фото опубликовано Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)Янв 5 2017 в 9:20 PST

После этого некоторые встали на защиту певицы: «Аудитория большая у Дома.. И согласна что Вы красивая и талантливая певица! Пойте там, где Вам нравится!». (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Репутация одного из самых долгоживущих телешоу «Дом-2» очень спорная: его участники часто оказываются в центре скандала. Тем временем Юлию Ковальчук и Алексея Чумакова называют одной из самых искренних пар. Многие фанаты ждут, что в их семье скоро случится пополнение.

Фото: instagram.com, globallookpress.com