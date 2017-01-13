Подписчики Ксении Собчак продолжают внимательно следить за ее внешностью. Две последние фотографии в блоге звезды спровоцировали массу критических высказываний.

Сегодня на снимке из бассейна они разглядели неидеальный маникюр молодой мамы:

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 13 2017 в 5:10 PST

«Ксю хороша, правда впервые вижу облезлый лак на ногтях», «Кому-то пора на маникюр», — пишут они.

Ксения прокомментировала этот пост так: «Муж жестко отслеживает чтобы после бани в бассейне я не листала инстаграмчик, а плавала». Кажется, супруг знаменитости хочет, чтобы жена поскорее пришла в форму, пишет сайт Letidor, а фанаты телеведущей волнуются: «А разве можно кормящим в баню? Молоко же перегорит. Да и в бассейне грудь можно простудить».

Раскритиковали они и вчерашний снимок Ксении:

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 12 2017 в 11:37 PST

«Не очень фото...», «Что за жуткая помада», «Есть крутая грунтовка для губ под помаду от urban decay - и помада ляжет идеально, и не потечет через пол часа по трещинкам. А с темной это особенно важно», — советуют они.

Фото: instagram.com