Когда Федор Бондарчук ушел из семьи к Паулине Андреевой, его молодую возлюбленную все называли разлучницей. На актрису обрушился шквал негатива: прошлись и по ее моральным качествам, и по излишней худобе, и по оттопыренным ушам. На днях мужчина признался, что Паулина не разрушала его брак.

«Скажу прямо: я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, что это правильно, когда люди, уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что нужно быть готовым к переменам. То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, — это не так», — цитирует его слова Hello!

Их роман начался после того, как он принял решение развестись с супругой, подчеркнул Федор. С бывшей супругой, Светланой Бондарчук, режиссер остался в дружеских отношениях. Они пережили разрыв достойно, считает мужчина, и оценивает прошедший год как успешный. Сейчас Бондарчук готовится к свадьбе, сообщают инсайдеры.

Впрочем, поклонники пары не уверены в том, что мужчине известно, что испытывала Светлана, когда узнала о скором разводе. Женщина в порыве чувств меняла фамилию на девичью в социальных сетях, позже демонстративно опубликовала семейную фотографию, долгое время оставляла в блоге полные отчаяния строки и довольно долго приходила в себя, снимаясь в откровенных фотосессиях и работая над собой.

Фото: globallookpress.com