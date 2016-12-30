Филипп Киркоров опубликовал фотографию своих детей Аллы-Виктории и Мартина в новогодних костюмах. Девочка выбрала костюм Человека-паука, а мальчик - героя из фильма «Трансформеры» под именем Бамблби.

«А у нас вовсю идут приготовления к Новогоднему Карнавалу! У нас будет свой «Парад Звезд»», — подписал фото певец.

«Ну все Филипп Бедросович, защита у вас есть!», «Детки очень похожи на Филиппа. Особенно Мартин», «С новым годом Серьезные герои!!!! Как они похожи!!!! Даже не сразу понимаешь кто есть кто!», — прокомментировали снимок восхищенные поклонники.

Кстати, у Аллы-Виктории уже есть своя страница в Instagram, сообщает сайт Letidor.ru Девочка опубликовала этот же снимок, но не подписала его. Кроме этого, на странице Аллы-Виктории появилось видео, на котором малышка читает стихотворение.

Фото: instagram.com