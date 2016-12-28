Филипп Киркоров продолжает радовать публику своими яркими и экстравагантными нарядами. В своем микроблоге певец рассказал, что побывал на премьере российского исторического фильма «Викинг», который назвал «грандиозным, по своим масштабам и значению, событием».

«Это конечно событие в Мировом Кинематографе и однозначно "ОСКАР"!!!!!! Масштабная, глубокая, сильная,зрелищная работа, которая безусловно оставит след в Кинематографе! Такое кино сегодня- это событие!!! История нашей страны! Глубокий взгляд в историю! Браво!», — восторженно прокомментировал премьеру Киркоров. (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)



Столь яркое событие в мире российского кинематографа певец проиллюстрировал собственным изображением, на котором предстал в дизайнерском удлиненном пиджаке, украшенном розами.

Разумеется, фолловеры бросились обсуждать не картину, на которой побывал Киркоров, а его наряд. Кто-то считает стиль Киркорова блистательным, а кто-то более критичен в высказываниях.

«Ну какой же вы блистательный!», «Пижон», «Всегда в стильном пиджаке», «в жутких розочках», «Розочки – это, конечно, сильно», «Сами вышивали?», — прокомментировали подписчики.

В одном из своих интервью Филипп Киркоров рассказал, что считает костюмы неотъемлемым слагаемым успеха артиста.

«Артист должен каждый раз появляться в новых костюмах. Не в моих традициях приходить куда-либо в вещи, которую зрители уже раньше видели. Люблю удивлять, и, возможно, поэтому я почти тридцать лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню».



Фото: instagram.com