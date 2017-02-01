Всем известно, что Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева и ее муж Максим Галкин с детьми живут в собственном замке в деревне Грязь. Бывший муж певицы, Филипп Киркоров, решил не отставать и приобрел себе дом в Живописной бухте за 12 миллионов долларов. Масштабами ему не сравниться с дворцом Аллы, но он к этому стремится.

Фото опубликовано Елена Север (@sever_elena)Дек 10 2016 в 1:30 PST

Участок земли, который расположен в Мякининской пойме Москвы-реки, представляет собой полуостров, на котором построено всего 30 домов. Чистейший воздух в паре километров от города, близость воды и приличные соседи — что еще нужно для счастья?

Именно здесь будут расти дети Киркорова — 5-летняя Алла-Виктория и 4-летний Мартин. На гектаре земли в элитном подмосковном поселке расположены: особняк с бассейном, сауной и спортзалом, теннисный корт, который зимой превращается в каток, гараж на 2 лодки, ротонда с выходом на собственный пляж и даже собственная часовня.

Видео опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov)Янв 12 2017 в 2:50 PST

На первом этаже особняка Филиппа расположены кабинет, кухня, столовая и гостиная. На втором — спальни для гостей, родных и няни, два отдельных помещения Филипп отвел для хранения наград и ценных подарков.

Семья музыканта уже переехала, малыши расположились в мансарде, сообщают СМИ. Для детей оборудованы две отдельные спальни, два туалета, две гардеробных. Также есть игровая комната.

Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov)Дек 30 2016 в 1:53 PST

Дом музыкант преподнес себе в качестве подарка на день рождения, ведь в этом году 30 апреля ему исполнится 50 лет.

На сайте «КП», первым разместившим эту новость, приведены фотографии шикарного поместья.

Фото: globallookpress.com