Сегодня СМИ обсуждают новые фотографии Леонардо Ди Каприо, которые были сделаны в это Рождество. Поклонников, которые есть и в нашей редакции, особенно растрогал снимок, на котором один из самых желанных холостяков изображен с детьми.

Актер провел вечер с близкими людьми — друзьями и коллегами по фильму «Ромео + Джульетта» Валерией Мэйсон и Дэшем Майоком. Их малыши настолько очаровательны, что глядя на них невольно улыбаешься. А знаменитому холостяку очень идет роль счастливого папаши.

Родители этих милых блондинчиков изображены на следующей фотографии, которая также была размещена в Instagram их мамы.

«Спасибо, дядя Лео, за то, что провел этот день с нами. Благодарим за то тепло, которым ты от всего сердца поделился с нами. Это было замечательное Рождество. Мы любим тебя», — подписала она.

СМИ сообщают, что Ди Каприо и Майок подружились в 1996 году на съемках и с тех пор неразлучны.

Впрочем сам потенциальный папаша пока не спешит связывать себя узами брака. Он встречается то с одной длинноногой моделью, то с другой. По слухам, в эти выходные он был также замечен с новой красавицей-блондинкой.

Фото: globallookpress.com, instagram.com