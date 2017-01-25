Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюк'oZа, опубликовала снимок с мамой, сделанный для журнала Hello. Обе женщины на фото выглядят просто потрясающе и, скорее, напоминают сестер, о чем сообщили фолловеры в комментариях. Кроме красивого кадра, Наталья добавила к публикации несколько теплых слов, трогательно поздравив свою маму с днем рождения.



«Мамуууууууля!!!! Ну что, годы не властны, и это подтвердила вся страна вместе с журналом @hello_ru.

Смотрю на тебя и надеюсь, что во многом буду похожа на тебя!!! Твой задор, всегда позитив, упорство, женственность, мудрость и правильная расслабленность в отношении каких-то неурядиц!! Это всё богатство и счастье!! Пускай сбываются мечты, любовь в душе всегда будет с тобой и, конечно, здоровье, чтобы всё это унести!

Я тебя люблю! С днём рождения!», — подписала снимок певица.

«Очаровательные», «Как похожи!) С Днем Рождения!!», «вы очень похожи!», «У Вас потрясающе красивая Мама!», «Просто шикарные!», «Теперь абсолютно понятно, в кого вы такая красавица!», — комментируют подписчики.

Фото: instagram.com

