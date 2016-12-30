Наталья Чистякова-Ионова, больше известная публике, как Глюкоза, продолжает эпатировать подписчиков своего микроблога Instagram. На этот раз певица выложила не провокационно-обнаженное фото, а видео, на котором запечатлено, как она настраивается перед концертом.

«Именно так я настраиваюсь перед концертом - слушаю музыку. Сегодня это @georgemofficial», — подписала видео Глюкоза.



Подписчики пришли в недоумение, просмотрев кадры, а в комментариях разгорелась настоящая война. Многие решили, что певица или пьяна, или находится под воздействием сильнодействующих препаратов, иначе объяснить столь томное закатывание глаз они не смогли. Несмотря на то, что видео не содержит в себе откровенных сцен, фолловеры решили, что видео слишком интимное, чтобы выставлять его на публику.

«Это какая-то жесть! просто позор! прощайте», «Со всеми бывает», «Перебор конечно для публичного человека .просто бы оставили это для себя , не выкладывая», «как будто в страшном кайфе», «Наташа, я к вам хорошо отношусь, но с вами что-то происходит, ваш образ раньше был таким позитивным, светлым, лишь с небольшой перчинкой. Сейчас провокаций много, но вы же не такая на самом деле. Последние посты стали другими, они неоднозначно выглядят в глазах людей», «Ой Наталья и вы туда же куда и Бузова с Бородиной!! Не надо так!», «Фу», «Интересно, под чем же так расслабляет музыка???», «Когда душа поёт ,а слов не знаешь», «Тянет на скандал...».

После этого Глюкоза ответила недоброжелателям в следующей публикации. На фото Наталья возлежит рядом со своим псом Муфтиком.

«Почитали с Муфтиком ваши комментарии к предыдущему посту, и поняли что под чем то не только мы с ним. но и вы ребятки».

Фото: instagram.com