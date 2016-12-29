Младшая дочь популярной телеведущей Ксении Бородиной Теона во всем хочет походить на свою старшую сестру Марусю.

«Маруся занимается гимнастикой и находясь дома все время танцует, делает колесо, стоит на мостике. Теона насмотревшись на свою старшую сестру пришла показывать нам кувырок. Вот приблизительно так он выглядит, ну мы все конечно хлопали ей как великой гимнастке», — рассказал супруг телеведущей Курбан Омаров, разместивший фото на своей странице в Instagram.



Старшая дочь Ксении Бородиной, 7-летняя Маруся, уже давно занимается художественной гимнастикой. Мама довольно часто делится успехами дочери в социальных сетях, выкладывая ее фотографии и награды, сообщает сайт Letidor.ru



На днях Ксения опубликовала видео, на котором можно рассмотреть обеих дочерей. Правда, младшую, Теону, Бородина показывает только со спины. На недовольные высказывания пользователей соцсетей, Ксения довольно резко ответила в своем видеообращении, пояснив, что хочет оградить малышку от «злых языков».

Фото: instagram.com