Елена Летучая и Юрий Анашенков

О том, что ведущая скандального шоу «Ревизорро», наконец, выходит замуж, сама Летучая сообщила в своем личном блоге. «Я — счастливая невеста!», — написала она. Возлюбленный звезды, директор коллекторского агентства Юрий Анашенков, сделал ей предложение 14 февраля. Следующие полгода Летучая готовилась к самому важному дню в своей жизни, тщательно выбирая кольца, платье и прочее. Однако дату свадьбы держала в секрете, не желая, чтобы ее личный праздник стал общественным мероприятием. В итоге бракосочетание Юрия и Елены состоялось в конце августа на греческом острове Санторини, где присутствовали только самые близкие люди пары — родственники и друзья. А в свадебное путешествие молодожены отправились на Мальдивы.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская

Эту свадьбу многие ждали с нетерпением. Говорили, что она станет самым громким событием года, но Александр и Анастасия несказанно удивили поклонников. В один жаркий августовский день они объявили, что поженились. И все! Как потом рассказал прессе близкий друг пары, Овечкин и Шубская обвенчались, а расписываться будут лишь в следующем году. Тогда и сыграют пышную свадьбу. Для молодоженов в бытовом смысле ничего не изменилось. Они живут вместе уже больше года в Америке, ведь именно там сейчас играет Овечкин.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская

Самая неожиданная свадьба состоялась в феврале 2016 года. В законный брак вступили Народный артист России Армен Борисович Джигарханян и его давняя возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская. Они встречались целых 15 лет. Официально актер все эти годы был женат на другой женщине, но фактически они не жили вместе уже давно. Осенью 2015 года он оформил развод, а зимой 2016 года смог снова вступить в брак. На церемонии присутствовали только друзья пары и мама невесты, которая, кстати, сама сшила дочери подвенечное платье.