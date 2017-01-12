Темные пухлые губы, шикарные волосы, кожа цвета шоколада… Что и говорить, темнокожие знаменитости — те еще горячие штучки! Мы решили сделать подборку самых красивых и успешных звездных девушек с экзотической внешностью.

Наоми Кэмпбелл

Между прочим, Черной Пантере (так прозвали модель за ее неукротимый характер) в этом году исполнится уже 47 лет! А выглядит она едва ли на 35. Темнокожие девушки, кстати, очень часто кажутся моложе своего реального возраста. Впервые на подиум Наоми вышла, когда ей было всего 15, практически сразу она стала звездой в мире моды. А уже через три года появилась на обложке французского журнала Vogue. Кэмпбелл стала первой темнокожей моделью, которую поместили на первую страницу этого престижного глянца. В 90-е она была одной из самых крутых и высокооплачиваемых моделей наряду с Синди Кроуфорд, Клаудией Шиффер, Линдой Евангелистой и Кейт Мосс. Ее всегда поддерживали (и просто обожали) такие модельеры, как Джанни Версаче, Александр Маккуин, Карл Лагерфельд, Джон Гальяно, Жан-Поль Готье, Ив Сен Лоран и многие другие.

Также Наоми прославилась своим скандальным характером. Она избивала ассистентов, визажистов, даже стюардесс! Не единожды от ее рук страдали и папарацци. Однажды модель даже судили и приговорили к общественным работам. Но этот опыт ее ничему не научил, в новостях продолжают появляться сообщения об очередном скандале, в который ввязалась Кэмпбелл. Зато она красивая!

Рианна

Робин Рианна Фенти родилась на Барбадосе, а в возрасте 16 лет поехала в США, чтобы начать карьеру певицы — и практически сразу подписала контракт с известной звукозаписывающей компанией.

Через год упорной работы певица выпустила первый студийный альбом Music of the sun, который вошел в десятку лучших по версии журнала Billboard. Это был успех! Следующий альбом Рианны оказался еще более успешным, а третий и вовсе получил девять номинаций на самую популярную премию в области музыки — «Грэмми»!

На сегодняшний день Рианна является одной из самых «продаваемых» артистов всех времен. За 10 лет она продала более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов! На ее счету немало наград: восемь «Грэмми», шесть American Music Awards, специальная награда (очень почетная) Icon Awards и восемнадцать (!) наград Billboard Music Awards! Ну а еще она является официальным почетным послом культуры Барбадоса.

Кроме своего необыкновенного таланта, Рианна обладает еще и незаурядной красотой, на которую тратит почти миллион долларов в год!

Алиша Кис

Популярная исполнительница родилась и выросла в бедном районе Манхэттена в Нью-Йорке. Ее мама — ирландка с итальянскими корнями (или наоборот), а папа — афроамериканец. «Благодаря всему этому мне никогда не приходилось слышать от людей "Ты недостаточно черная" или "Ты недостаточно белая"», — говорит Алиша. Первой профессиональной музыкальной работой для 16-летней Кис стал саундтрек к фильму «Люди в черном» (1997 год). Первый студийный альбом, который певица выпустила в 2001 году, принес ей мировую популярность. Алиша пишет музыку и поет в стиле ритм-энд-блюз, ее начинают сравнивать с такими мэтрами, как Стиви Уандер и Лорен Хилл. Этот альбом завоевал сразу пять наград «Грэмми». В дальнейшие годы ее популярность только росла. Каждый сингл становился хитом. Она пишет песни и для других исполнителей. А еще она создала свою собственную звукозаписывающую компанию. Ну и, конечно, она является бессменным наставником в американском шоу The Voice.

В личной жизни у певицы тоже все прекрасно, она замужем за рэпером The Swizz Beatz, воспитывает двоих сыновей от любимого супруга.