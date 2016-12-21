Композитор время от времени делится раритетными фото и видеосъемками с подписчиками

Игорь Николаев опубликовал в своем блоге архивную видеозапись, на которой Алла Борисовна Пугачева слушает песню в собственном исполнении, курит и плачет. Композицию 1983 года «Расскажите, птицы», действительно, можно назвать одной из самых проникновенных на всем творческом пути певицы, а голос юной Аллы Борисовны ясен и чист. Слова и музыка музыкального шедевра написаны Игорем Николаевым.

«Не плачьте, наша любимая! — обратился к Пугачевой Николаев, — Все Ваши крылатые годы — при Вас, а лучшие — впереди! С Наступающим!».

Поклонники не остались безучастны к увиденному, и поделились комментариями, с которых не сдерживали эмоции.

«И я заплакала... вместе с @alla_orfey...», «я тоже заплакала!», «вечная песня и вечно великолепная алла!», «такой больше не будет никогда! она одна такая».

Подписчики поблагодарили Игоря Николаева за редкие кадры, на которых Алла Борисовна предстает такой хрупкой и ранимой.