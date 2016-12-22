После многочисленных упреков, которые посыпались на Игоря Николаева из-за выступления с Наташей Королевой, певец послал фанатов бывшей жены «в маленькую страну» и нашел другую молоденькую певицу, с которой выступил дуэтом. «В сериале "Дельфин и Русалка" — частичная смена актерского состава: новая "Русалка" — Нюша», — пошутил он.

Фото опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Дек 21 2016 в 11:16 PST

С Нюшей он исполнил свой хит, который изначально был написан для его бывшей супруги.

Не все фанаты по-достоинству оценили его выбор. «Игорь Юрьевич главное что Вас никто не заменил. Вы ведь наше все», «От перемены мест русалок, Игорь не меняется», «Жаль что не с Наташей», «Дельфин Вы наш и все таки страна привыкла видеть русалку Наташу остальные не то извините если что петь можно ведь привычки менять не хотим», «Кроме Кролевой, никто не подходит на эту роль!!! Наташа заезда», — пишут они.

Выступление было разовым, уточняют российские СМИ, его запись можно будет увидеть на экранах телевизоров в ночь с 31 декабря на 1 января.

Фото: globallookpress.com, instagram.com