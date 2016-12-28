Вчера едва ли не все звезды российского кино и шоу-бизнеса собрались на премьере фильма «Викинг». Среди них были замечены популярный актер Игорь Петренко и его третья жена Кристина Бродская. На протяжении всего вечера мужчина трогательно держал супругу за руку и не сводил с нее влюбленного взгляда, сообщает портал WMJ.ru, ведь Кристина беременна, и ее животик намекает на то, что совсем скоро у пары появится второй ребенок.

39-летний актер и его молодая жена уже воспитывают дочь, Софию-Каролину. Для Игоря, впрочем, малыш станет уже четвертым по счету. Все члены его большой семьи дружат между собой. Так, на их с Кристиной свадьбе присутствовали Матвей и Корней — его сыновья от предыдущего брака с Екатериной Климовой.

Игорь Петренко и Кристина Бродская официально поженились в этом году, устроив роспись в однои из калининградских ЗАГСов и тайное венчание в одном из храмов Калининградской области, на празднование были приглашены около 40 гостей.

Фото: eastnews.ru, архивы пресс-служб