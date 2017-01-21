Известный шоумен и юморист Гарик Харламов воспитывает дочку. Но ни он, ни ее мама актриса Кристина Асмус не показывают ее лица. Это огорчает подписчиков, но это не мешает им радоваться каждой новой ее фотографии. В этот раз Гарик рассказал, как играет с Анастасией перед сном, передает сайт для родителей Letidor.ru.

Играем с дочей в прятки )) Спать никак не хотим )) #Настя @asmuskristina #прятки Фото опубликовано Гарик Харламов (@garikkharlamov) Янв 20 2017 в 11:56 PST

«Играем с дочей в прятки. Спать никак не хотим», — написал Гарик Харламов. «Какая милота!», «Сон для слабаков!», «Она у вас красавицей растет», — пишут Харламову подписчики.

Фото опубликовано Гарик Харламов (@garikkharlamov)Окт 17 2016 в 10:44 PDT

Напомним, что Настя родилась в 2014 году. А ее родители, Харламов и Асмус поженились годом раньше. Родители много путешествуют с дочкой и иногда радуют фанатов новыми снимками.

Фото: instagram.com, globallookpress.com