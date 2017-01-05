34-летняя Ирина Дубцова всеми силами пытается наладить личную жизнь. Не так давно певица призналась, что ищет сильного мужчину, с которым могла бы построить равноценные партнерские отношения. По мнению Ирины, в поиске настоящей любви все средства хороши, в том числе и сайты знакомств. Певица сетовала, что сейчас сложно найти мужчину, и подчеркивала, что у нее нет постоянного партнера, и тем более — жениха.

Вчера Ирина опубликовала фото, которое позволило фолловерам предположить, что у Дубцовой возобновились отношения с бывшим возлюбленным, музыкантом Леонидом Руденко. Несмотря на подпись к снимку, сделанную Ириной: «Не спи ночами. Делай музыку», поклонники надеются, что дело не только в новом проекте и работе.



«Держи его Дубцова! Он самый лучший, самый самый! Будь достойной его!», «Вы снова вместе? Нереально круто вместе смотритесь!!», «Не отпускайте друг друга!! Ура!!», «Ира...дай Бог, что бы вы были вместе...прям верю в это очеееень сильно...любви вам....вы клевые», «Помирились ! Это хорошо!», «как же я люблю вашу пару!», «Будьте вместе всегда и не расставайтесь никогда !!!», — торопятся поздравлять пару поклонники.

Ирина пока сохраняет молчание, не отвечая на вопросы фанатов.

Стоит отметить, что Новый год знаменитость встретила вместе с бывшим супругом Романом Черницыным и сыном Артемом.

Фото: instagram.com