Серебряный призер «Евровидения» 2012 года, знаменитый фольклорный коллектив «Бурановские бабушки», сделал подарок поклонникам к Рождеству.

В новом клипе «Выль Арен», которым власти Удмуртии поздравили всех жителей с Новым годом, бабушки поют знаменитую композицию Jingle Bells, переложенную на удмуртский и русский язык. Видео получилось очень радостным и по-семейному уютным. Бабушки не только поют, но и водят хоровод вместе с удмуртским Дедом Морозом и Снегурочкой, а также весело и расторопно лепят пельмени.

«Бурановские бабушки» шагают в ногу со временем и успевают, действительно, многое. Этим летом участницы коллектива записали песню к чемпионату мира 2018. Видео было снято на самарском стадионе «Металлург», где участницы группы не только пели, но и играли в футбол!

Фото: eastnews.ru