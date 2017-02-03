Западные таблоиды сообщили, что свадьба певица и актера, скорее всего, не состоится

Совсем недавно 48-летняя певица Кайли Миноуг рассказала, что помолвлена с 28-летним актером Джошуа Сассом и в скором времени состоится свадьба. Поклонникик певицы искренне радовались за нее, как оказалось, напрасно. Вчера западные издания сообщили, что Кайли разорвала помолвку и выгнала Джошуа из дома, заподозрив его в измене. В прессе появились снимки плачущей в сиднейском отеле Кайли, кроме этого источники утверждают, что певица не намерена прощать жениха и сняла помолвочное кольцо.

«Она опустошена, ее сердце разбито. Кайли думала, что он тот самый единственный, но она больше не может доверять ему».

Певица заподозрила Джошуа в интрижке с 34-летней испанской актрисой Мартой Миланс, сообщает WMJ.ru со ссылкой на издание The Sun.

Марта Миланс

Вполне возможно, что Кайли погорячилась и простит своего жениха, с которым познакомилась в августе 2015 года на съемках сериала «Галавант», но пока женщина опубликовала в своем микроблоге слова, обращенные к поклонникам:

«Спасибо за вашу любовь и поддержку на протяжении этой последней главы моей жизни. Спасибо за вашу любовь и понимание после известия, что Джош и я решили пойти разными путями».

Фото: globallookpress.co, instagram.com