48-летняя Кайли Миноуг рассказала в интервью изданию The Times о том, как долго боролась с онкологическим заболеванием, и как продолжает бороться с его последствиями. Одной из основных проблем, с которой столкнулась Кайли — это невозможность иметь собственных детей.

«Когда вы больны раком, вам приходится принять тот факт, что, скорее всего, вы больше не сможете иметь детей. Поверьте, когда кто-то говорит вам: "Ну, сейчас есть столько возможностей стать матерью", вам хочется кричать. Конечно, это потрясающе, что в современном мире есть множество возможностей. Это чудесно! Но когда вы вдруг теряете ту самую естественную способность, которая казалась чем-то само собой разумеющимся, вы думаете: "Да, по-прежнему остается много возможностей, но...», — рассказала о своей боли певица.



Принять тот факт, что у нее никогда не будет родного ребенка, оказалось совсем не просто для Кайли.

«Думаю, у каждой женщины есть образ ее будущего ребенка, каждая думает: "Интересно, как он будет выглядеть? Это будет мальчик или девочка? Чем он будет похож на меня?" Но у меня не будет родного ребенка, и это печально. Я долгое время смотрела этому факту в лицо, чтобы наконец принять его», — с грустью заключила Миноуг.

Страшный диагноз Кайли поставили в 2005 году, узнав о котором, певица была вынуждена прервать гастрольный тур. После нескольких лет и множества процедур, болезнь отступила.

Певица помолвлена с 29-летним британским актером Джошуа Сассом, но по ее словам, они оба прекрасно понимают, что навряд ли станут родителями.

Фото: instagram.com