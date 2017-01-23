Дима Билан опубликовал на своей странице в Instagram фото с отцом, сообщив, что к нему приехали родители. «С моим любимым отцом!!!!! А мама пир устроила на 3 дня ))) вкусно так, что от кухни не отхожу ))) а запах на весь дом сказочный просто!!!», — сообщил певец. (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.).



Фолловеры обратили внимание на непривычные облик артиста, который позирует на фото в тельняшке и широких спортивных штанах. Кроме этого, фанатов поразили усы, которые отрастил их кумир.

«Просто, жизненно, обыденно», «Дим, ну сбрейте усы плиииз))) очень смешно))», «Я бы сказала не "обыденно", а тепло и уютно, как в детстве...», «Усатый - полосатый «Ха!!! Дима в трениках!!!», «Прикид мощный», «Мне кажется что это не Дима. На нем дешевые китайские штаны спортивные. Дима такие бы не одел».

Большинство подписчиц искренне порадовались приезду родителей Димы и надеются, что мама наконец-то накормит своего сына, который за последнее время сильно похудел.

Фото: instagram.com