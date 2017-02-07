Максим Фадеев, открывший ресторан вместе с певцом и бизнесменом Эмином, опубликовал на своей странице в Instagram снимок гостьи, посетившей их заведение. Ей оказалась 29-летняя Оксана Акиньшина, которая родила третьего ребенка чуть более недели назад. На снимке позируют Эмин, Оксана, ее средний сын Константин и сам Макс Фадеев.

«Сегодня с Эмином встретили у нас прекрасную актрису Оксану Акиньшину с семьей», — сообщил Фадеев.



Фолловеры отметили, что снимок очень позитивный, но большинство комплиментов досталось Оксане и ее сыну.

«Как у вас здорово!», «Какой хорошенький и похожий на маму малыш», «Молодая мама прекрасно выглядит! Расскажите нам по секрету, как назвали дочу?», «Замечательная компания. Акиньшина как всегда красотка, как актриса очень нравится - естественная!», — комментируют подписчики.

Напомним, что ОксанаАкиньшина стала мамой в третий раз 29 января этого года, у актрисы и ее супруга 42-летнего Арчила Геловани родилась дочь. Имя девочки пока держится в секрете. Кроме дочери, актриса воспитывает двоих детей: сын Филиппа от первого мужа Оксаны Дмитрия Литвинова, и сына Константина от второго брака.

Фото: globallookpress.com, instagram.com