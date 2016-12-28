Поклонники пары Ким Кардашьян и Канье Уэста вздохнули с облегчением: рождественские праздники семья провела вместе. Такой вывод можно сделать после публикации Канье Уэстом фотографии в кругу семьи.

Канье и Ким позируют возле рождественской ели, а на руках у них дети: годовалый Сейнт и трехлетняя Норт. В том, что снимок сделан на днях сомневаться не приходится, совсем недавно Канье Уэст покрасил волосы в яркие желто-розовые оттенки, а на Ким то самое золотое платье, в котором она веселилась на «семейной корпоративной» вечеринке, сообщает WMJ.ru

Интересно, что Канье на вечеринку клана Кардашьян приглашен не был, и появился на ней только в самом конце веселья. Зато Ким развлекалась до упада, демонстрируя отсутствие обручального кольца. После появления супруга, Ким заторопилась домой и быстро уехала вместе с Уэстом.

Напомним, что не так давно пара пережила несколько серьезнейших испытаний: на Ким Кардашьян было совершено вооруженное нападение в парижском отеле, а у Канье случился нервный срыв, после которого он в наручниках был доставлен в психиатрическую лечебницу. Именно в это время появились первые слухи о том, что супруги не живут вместе и готовятся к разводу.

Фото: eastnews.ru, twitter

