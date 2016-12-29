15-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман удивила своих многочисленных подписчиков новой фотографией в Instagram. Девушка предстала в совершенно новом образе: с более темными, чем обычно, выпрямленными волосами, довольно короткой челкой и с темной помадой на губах. Не все узнали в роковой красотке Соню, но, судя по комментариям, эксперимент с внешностью удался!



«Не узнать!», «Тебе очень идет челка», «Красотка!», «Ты красотка. А самое главное, что не только снаружи, но и внутри! Меняться нужно, это как воздух», — восторженно прокомментировали подписчики.

15-летняя Соня делает первые шаги в фэшн-индустрии, причем довольно удачные. Девушка уже принимала участие в Нью-Йоркском показе в качестве модели и все чаще снимается в фотосессиях. Недавно Соня снялась для одного из модных брэндов вместе с мамой. Снимки очень понравились поклонникам, которые нашли, что Вера и Соня больше похожи на сестер, чем на мать и дочь.

Фото: instagram.com