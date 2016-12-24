Громкий развод Никиты Джигурды и Марины Анисиной снова активно обсуждают в СМИ. Недавно Никита Джигурда опубликовал открытое письмо, в котором объяснил, как он видит ситуацию. А теперь он заявил, что они с Мариной Анисиной снова должны поженится, так как развод был фиктивным.

Марина Анисина ответила мужу, что он продолжит бракоразводный процесс, и будет пользоваться услугами Сергея Жорина. На что Джигурда заявил, что наймет в адвокаты Катю Гордон, бывшую жену Сергея Жорина. Певица решила прокомментировать развод, вспомнив свои отношения с Жориным.

«Звонят СМИ с вопросом о том, какова моя реакция на то , что Анисина назвала меня "мелкой сошкой в юриспруденции" и плотно дружит с одним из моих бывших. Поясняю открыто и публично: Анисиной я сочувствую! Жалуясь на жестокое обращение супруга, выбирать защитником того, кто неоднократно поднимал руку на женщину - логический диссонанс. Ну и грустно, когда от достижений в спорте остаётся странный флер наследственных разборок и песнопений между ног у рожающей Анисиной. Впрочем, и сама была дурой и на опыт женщин до меня не смотрела. Психотерапевты, с которыми работает моя юридическая компания всегда готовы поддержать бывшую спортсменку и помочь, оставив эмоции, начать реализовываться здраво и успешно как после спорта так и после развода», — написала Гордон в своем Instagram.

Фото опубликовано АОЮР - (@optimalagency.ru)Дек 23 2016 в 8:18 PST

В комментариях к посту подписчики поддержали Катю, сказав, что прямолинейность и честность всегда были ее сильными качествами.