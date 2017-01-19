36-летняя Катя Гордон рассказала, что воспитывает сына Даниила одна, а ее бывший супруг и отец мальчика, адвокат Сергей Жорин, не только не оказывает ей помощь, но даже не хочет общаться с сыном. Это обстоятельство волнует четырехлетнего малыша, который время от времени задается вопросами, на которые Катя не может дать ответа.

«Даня очень умный, и, к сожалению, на его вопрос: “А папа меня вообще любит? А если любит, почему даже по телефону не говорит?” я уже не знаю, что отвечать. У его отца есть обычное объяснение, что виновата во всем мама — и это причина не тратиться на ребенка, не заниматься им», — рассказала Катя Гордон изданию «Беременность&роды».



Сейчас Екатерина беременна во второй раз, но на этот раз не хочет делать из своей личной жизни достояние общественности и скрывает имя отца будущего ребенка.

Жорин и Гордон поженились летом 2011 года. Уже через полтора месяца муж избил Катю. С сотрясением мозга она была госпитализирована в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Вскоре Катя простила супруга и в конце ноября они вместе улетели на Мальдивы во второй медовый месяц. Однако уже в декабре они подали на развод.

Когда стало известно о беременности Гордон, Жорин попытался ее вернуть и сделал ей еще раз предложение руки и сердца. Катя сначала согласилась, но затем передумала:

«Я люблю жизнь, мне нравится быть беременной и мне надоело быть любящей дурой. Теперь я дура со спокойным сердцем. Замуж повторно за СЖ, несмотря на минутную слабость, не пойду. Никаких обид нет. У него pr, у меня ребенок. Устала от страстей и лжи».

Фото: instagram.com