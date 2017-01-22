21-летняя модель Кендал Джаннер не стесняется ни своей внешности, ни откровенных нарядом. Она удивила фотографов и жителей Парижа черной прозрачной водолазкой с звездами на сосках.

Как сообщает WMJ.ru, модель даже смогла на время парализовать движение одной из центральных улиц.

Участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» дополнила запоминающийся образ черными укороченными узкими брюками и джинсовой курткой с рукавами из меха.

Сестра Ким Кардашьян в таком виде шла в ресторан с подругой Беллой Хадид.

Фото: globallookpress.com