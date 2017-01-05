Хоккеист Евгений Малкин и его возлюбленная, телеведущая Анна Кастерова, впервые решились показать своего 7-месячного сына Никиту публике, сообщает сайт Letidor.ru.

Правда, малыш снят со спины, — как и многие звездные родители Евгений и Анна стараются оградить ребенка от излишнего внимания общественности. Тем не менее, снимок очень понравился подписчикам, которые оставили под публикацией спортсмена большое количество комплиментов и добрых пожеланий.

«Ой, у него цепочка на шее - как и у папы!», «У вас прелестный ребенок», «Маленький Никита однажды станет звездой», «Женька самый лучший папа», — прокомментировали трогательное фото фолловеры.

Фото: instagram.com