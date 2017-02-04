Ким Кардашьян опубликовала 20 неизвестных фактов о себе, которые не знают даже ее преданные фанаты

Ким Кардашьян опубликовала на своем сайте 20 неизвестных о ней ранее фактов. Там фанаты смогли прочитать интересные, неожиданные и странные подробности ее жизини. Например, Ким написала, что она спит с открытыми глазами. «Это чертовски пугает людей», — пошутила она.

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian)Фев 3 2017 в 6:51 PST

Кардашьян сразу догадалась, что Канье Уэст станет ее мужем. «Я люблю тепло и ненавижу кондиционеры. Я сразу поняла, что мы предназначены друг для друга, когда Канье включил в номере печку», — призналась Ким.

В своих откровенных фактах Ким упомянула и сестру Кортни. Они были в одном классе по испанскому языку, и Ким была лучшей, а Кортни оставили на второй год. Ради сестры Ким тоже осталась на повторное обучение. «Я не жалею, это был лучший год, так как мы были вместе!».

Еще Кардашьян рассказала, что ее выгнали из тенисного лагеря за поцелуй с мальчиком. В школе на тестах она использовала язык жестов, чтобы общаться с друзьями и списывать у них. У нее 6 дырок от пирсинга: по одной в пупке, в правом ухе, 3 на левой мочке и одна в левом ухе. Еще модель носит постоянные фиксаторы на задней стороне зубов и удаляла родинску со лба.

Фанаты и не ожидали, что можно столько нового узнать о Ким!

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian)Янв 17 2017 в 2:20 PST

Фото: instagram.com, globallookpress.com