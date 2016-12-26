Информация о том, что Ким Кардашьян близка к разводу со своим супругом, рэпером Канье Уэстом, похоже, подтверждается. Таблоид The Sun со ссылкой на инсайдеров сообщает, что Ким отстранила Канье от участия в ежегодной вечеринке семейства Кардашьян, а сама появилась на праздничном мероприятии без обручального кольца.

Пока Ким веселилась в компании родственников, Канье сходил в кинотеатр с друзьями, после чего принял решение посетить мероприятие клана Кардашьян, чем привел в замешательство свою супругу, которая сразу же засобиралась домой. В итоге Ким и Канье покинули вечеринку вместе, почти сразу после того, как Канье на ней появился.

Западные СМИ сообщают, что брак знаменитостей уже не спасти, в скором времени будет официально объявлено о разводе. По слухам, Ким намерена получить право полной опеки над двумя детьми, появившимися в браке, — трехлетней дочерью Норт и годовалым сыном Сэйнтом.

Напомним, что не так давно пара пережила несколько серьезнейших испытаний: на Ким Кардашьян было совершено вооруженное нападение в парижском отеле, а у Канье случился нервный срыв, после которого он в наручниках был доставлен в психиатрическую лечебницу. Именно в это время появились первые слухи о том, что супруги не живут вместе и готовятся к разводу.

Ранее Ким Кардашьян состояла в браке с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом, после развода с которым вышла замуж за баскетболиста Криса Хамфриса. Третий брак всемирно известной любительницы селфи с Канье Уэстом, к сожалению, тоже трещит по швам.

Фото: globallookpress.com, snapchat

