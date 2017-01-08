Ким Кардашьян тяжело переживала нападение на нее в Париже. А после этого ее муж Канье Уэст попал в больницу с нервным расстройством. Теперь ходят слухи об их разводе. Все это заставило Ким скрыть свою жизнь от всеобщего обсуждения — она пропала из соцсетей.

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian)Янв 3 2017 в 10:56 PST

Но этот год Кардашьян решила начать с чистого листа. Она выложила несколько фотографий своей семьи, детей и мужа в Instagram, Twitter и Snapchat. Поклонники пришли в неописуемый восторг и побили все рекорды. За один день семейная фотография Ким Кардашьян набрала четыре миллиона лайков, установив рекорд в Instagram по скорости набора просмотров.

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian)Янв 4 2017 в 9:54 PST

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian)Янв 6 2017 в 10:48 PST

А в мобильном приложении по мгновенному обмену сообщениями Snapchat вернувшаяся модель набрала 42,8 миллиона просмотров. Это абсолютный рекорд соцсети.

Фанаты рады возвращению своего кумира в виртуальный мир и ждут от нее новых снимков и рекордов.

Фото: instagram.com, globallookpress.com