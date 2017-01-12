Новогодние телеэфиры в этом году понравились далеко не всем, многие зрители высказали свое возмущение по поводу одних и тех же лиц, неизменно принимающих участие в «новогодних огоньках». Особенно «досталось» Алле Борисовне Пугачевой, которая решила вернуться на телеэкраны и всю ночь, вплоть до новогоднего поздравления от президента, развлекала гостей первого канала и исполняла свои новые песни.
В рождественские каникулы недовольные телезрители составили петицию, адресованную руководству Первого канала.
«...То, что происходило в вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Он стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!».
Узнав об этом, звезды российского шоу-бизнеса решили поддержать Пугачеву и составили свою петицию в поддержку Примадонны.
На эти бурные события Пугачева ответила в свойственной ей ироничной манере, записав видеообращение своих тапочек к недовольным зрителям, а также к тем, кто ее поддерживает.
Идея Пугачевой так понравилась звездам, что они организовали целый флэшмоб, который можно назвать «говорящие тапки». Тапочки Филиппа Киркорова заявили, например, что «если кому-то что-то не нравится, необязательно нас ставить об этом в известность. Постарайтесь этот шок пережить самостоятельно. Вы спрашиваете, как мы реагируем, когда кто-то говорит о нас плохо? Плохо говорят о нас те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас – не до нас! И напоследок: не принимайте близко к сердцу то, что можно послать в задницу. В общем, тапочки Коли и тапочки Филиппа поддерживают тапочки Аллы!».
Тапочки Баскова саркастично заметили, что лучше собирать деньги, чем подписи: «Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи. Ведь когда у вас много денег, вам не до сбора подписей. Вам не нравятся одни и те же звезды? Правильно, вам должна нравится одна и та же звезда. Живем дальше радостно и весело. Или грустно и нудно – это кто как больше любит!»
Кроме этого, Киркоров сообщил, что передает эстафетную палочку флэшмоба Яне Рудковской, но ее тапочки пока не ответили.
Стоит отметить, что реакция публики была неоднозначной. Кто-то восхитился остроумием звезд, а кто-то заметил, что все действо выглядит крайне окорбительно и недостойно.
Фото: instagram.com
А не хамство проезжаться по другим, станьте звездой и мы на вас посмотрим, как вам будет приятно. Мы все люди и не нужно забывать об этом.
Ох..ли совсем! Люди им говорят, что поперек горла встали - все они, не только Пугачева! А они глумятся? Можно ли относится так к тем, кто вас кормит? Вас и ваши Компании? Достали! Достали их "отчеты" с жарких стран! И вся эта гламурь!
Вот было бы интересно если бы после такого обращения вас прокатили зрители, где бы вы отдыхали тогда болтая ножками!
Это просто хамское отношение к своим зрителям! Вместо лица и обычного обращения, да просто разговора, они снизошли нам показать свои ноги и тапочки. Как же это остроумно! Больше ничего не хотите показать?