Новогодние телеэфиры в этом году понравились далеко не всем, многие зрители высказали свое возмущение по поводу одних и тех же лиц, неизменно принимающих участие в «новогодних огоньках». Особенно «досталось» Алле Борисовне Пугачевой, которая решила вернуться на телеэкраны и всю ночь, вплоть до новогоднего поздравления от президента, развлекала гостей первого канала и исполняла свои новые песни.

В рождественские каникулы недовольные телезрители составили петицию, адресованную руководству Первого канала.

«...То, что происходило в вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Он стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!».

Узнав об этом, звезды российского шоу-бизнеса решили поддержать Пугачеву и составили свою петицию в поддержку Примадонны.

На эти бурные события Пугачева ответила в свойственной ей ироничной манере, записав видеообращение своих тапочек к недовольным зрителям, а также к тем, кто ее поддерживает.

Идея Пугачевой так понравилась звездам, что они организовали целый флэшмоб, который можно назвать «говорящие тапки». Тапочки Филиппа Киркорова заявили, например, что «если кому-то что-то не нравится, необязательно нас ставить об этом в известность. Постарайтесь этот шок пережить самостоятельно. Вы спрашиваете, как мы реагируем, когда кто-то говорит о нас плохо? Плохо говорят о нас те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас – не до нас! И напоследок: не принимайте близко к сердцу то, что можно послать в задницу. В общем, тапочки Коли и тапочки Филиппа поддерживают тапочки Аллы!».

Тапочки Баскова саркастично заметили, что лучше собирать деньги, чем подписи: «Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи. Ведь когда у вас много денег, вам не до сбора подписей. Вам не нравятся одни и те же звезды? Правильно, вам должна нравится одна и та же звезда. Живем дальше радостно и весело. Или грустно и нудно – это кто как больше любит!»



Кроме этого, Киркоров сообщил, что передает эстафетную палочку флэшмоба Яне Рудковской, но ее тапочки пока не ответили.

Стоит отметить, что реакция публики была неоднозначной. Кто-то восхитился остроумием звезд, а кто-то заметил, что все действо выглядит крайне окорбительно и недостойно.

Фото: instagram.com