Западные СМИ сообщают о помолвке актрисы Кирстен Данст с коллегой по работе в сериале «Фарго» Джесси Племонсом.

В начале лета прошлого года пресса писала о романе 34-летней Кирстен Данст (Kirsten Dunst) с 28-летним актером Джесси Племонсом (Jesse Plemons), который сыграл роль ее мужа на съемочной площадке нашумевшего сериала «Фарго». Тогда целующуюся на прогулке пару подстерегли папарацци. Судя по всему, роман актеров продолжался все это время, и на днях влюбленные обручились.

Кадр из сериала "Фарго"

Кстати, до этого у Кирстен были четырехлетние отношения с 31-летним Гарреттом Хедлундом (Garrett Hedlund). К сожалению, в момент, когда дело шло к свадьбе, пара внезапно рассталась.

«Я из тех, кто хочет выйти замуж... Если это произойдет ближе к сорока, то свадьба будет тихая, скромная - только для близких. Здание суда, ужин и танцы с семьей и друзьями. Я отнесусь к этому как к своему сороковому дню рождения», — признавалась тогда актриса.

Возможно на этот раз заветная мечта красавицы наконец осуществится, и в скором времени мы узнаем новости о свадьбе Кирстен Данст.

Ранее Данст встречалась с Джейком Джилленхолом (Jake Gyllenhaal), Джонни Борреллом (Johnny Borrell), Адамом Броди (Adam Brody), Беном Фостером (Ben Foster) и Джастином Лонгом (Justin Long).

Фото: eastnews.ru