Пышнотелая модель Габриэлла Ласкано готова судиться с YouTube. Сайт удалил ее видеоролик, в котором она демонстрирует одежду и тем самым зарабатывает деньги. Девушке это объяснили тем, что происходящее в кадре показалось модераторам «сексуально вызывающим», содержание ролика было признано «непристойным».

«Я очень любила это видео. Мне нравилось смотреть, как растет количество просмотров», передает сайт «Вести.ру» со ссылкой на Revelist. Ей пришлось разместить его еще раз.

«Я понимаю, что мои видео предназначены не для всех, но в них точно нет ничего порнографического и вообще хоть как-то напрямую связанного с сексом», — уверена оскорбленная модель.

«Вы очень красивая женщина и мне нравится Ваш стиль», «Что делает Вас такой уверенной в себе? Я хочу знать секрет», «Мне нравится то черное платье и прическа. Вы используете накладные пряди?», — комментируют зрители. «У меня все натуральное. Я просто люблю себя», — отвечает красотка. Она консультирует подписчиков по вопросам какой размер лучше выбирать в том или ином магазине, благодарит за комплименты.

Фото: youtube.com