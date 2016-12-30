Российские СМИ рапортуют: легендарный актер Константин Райкин срочно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. На данный момент его везут на «скорой», сообщает «АиФ». Подробностей пока нет, известно лишь, что несколько дней назад руководитель «Сатирикона» был прооперирован после падения на гастролях в Тобольске.

После небольшой операции актер уже успел сыграть в двух спектаклях. Возможно, он почувствовал себя плохо из-за внезапно возникших осложнений.

Надежду на то, что все обойдется, внушает информация издания «Лайф». Его источники сообщают, что к врачам мужчина в этот раз обратился самостоятельно.

Желаем народному любимцу скорейшего выздоровления!

Фото: globallookpress.com