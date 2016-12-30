51-летняя актриса Ирина Безрукова стала героиней новогоднего номера журнала «ОК!». Снимками из фотосессии Ирина поделилась с подписчиками своего микроблога Instagram. На них Ирина предстала в неожиданном образе булгаковской Маргариты.



«я вот подумала , что даже в самой кроткой женщине таится "Маргарита".Ну , та самая)) булгаковская», — подписала снимки актриса. (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)



Поклонники актрисы, привыкшие видеть свою любимицу в более «мягких» образах, были просто потрясены роскошной фотосессией.

«А вам очень идёт - женщина вамп», «Я давно писала вам ,что Маргарита это Вы», «Бесподобно. Красиво и стильно», «Ух Какая! Очень сильное Фото!», «Ирина это потрясающе», «Стендаль - "Красное и чёрное"», «Нельзя быть красивой такой... ах, какая..».

На днях Сергей Безруков признался, что продолжает общаться со своей бывшей женой Ириной и очень благодарен ей за возможность «начать жизнь с чистого листа».

Фото: instagram.com