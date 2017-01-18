45-летняя Кристина Орбакайте решила поделиться с подписчиками своей страницы в Instagram архивным снимком. На фото запечатлен супруг Кристины Михаил Земцов, который помогает возлюбленной просушить волосы с помощью фена.

«Сегодня - настроение воспоминаний)) Красный день календаря - это наша встреча», — подписала снимок Кристина.



Как рассказала певица, они познакомились с Михаилом в 2004 году, в Майами, где у Земцова своя стоматологическая клиника. Интересно, что во время знакомства будущий супруг Орбакайте даже не подозревал, что общается со звездой, так как не интересовался российской музыкой.

О своем супруге, который моложе ее на семь лет Орбакайте высказывалась в своих многочисленных интервью:

«В Мише привлекает несуетливость, размеренность, спокойствие, мужское плечо. С ним я сразу почувствовала себя спокойной маленькой женщиной».

В 2012 году у супругов родилась дочь Клавдия. Кроме этого у Кристины два сына от предыдущих отношений: Никита Пресняков от незарегистрированного брака с музыкантом Владимиром Пресняковым и Дени Байсаров от отношений певицы с бизнесменом Русланом Байсаровым.

Фото: instagram.com, starface.ru