Этой зимой Ксения Бородина и Курбан Омаров в сопровождении своих детей и друзей уехали кататься на лыжах. Причем не в Куршевель, как сделали это Андрей Григорьев-Апполонов, Алла Михеева и Митя Фомин, а в патриотичный Сочи. Несмотря на местные красоты, Ксении этот отдых не понравился.

«Ну я вам хочу сказать, что на пляже конечно проще. Поэтому я обожаю море, океан, горы красиво, но тяжело. Все это надеть на себя уже достижение, добраться до верха, отстоять все очереди, взять лыжи и сноуборды, сдать Обувь, отстоять еще очередь чтобы подняться и скатиться на 2 минуты. Где мой белый песочек и шум океана? Забыла, плюс есть, отличный глинтвейн», — написала она сегодня в блоге.

Видео опубликовано borodylia (@borodylia)Янв 2 2017 в 1:04 PST

Супруг и дети не согласны с мамой. Судя по записям, которые семейство оставляет в социальных сетях, они отлично проводят время.

Видео опубликовано borodylia (@borodylia)Янв 2 2017 в 12:01 PST

Ама сказал, просто дайте мне пол часа Фото опубликовано Курбан Омаров (@zimamoscow) Янв 2 2017 в 1:47 PST

Фото опубликовано borodylia (@borodylia)Янв 2 2017 в 12:56 PST

В Москве встретиться не вариант Фото опубликовано borodylia (@borodylia) Янв 1 2017 в 10:25 PST

Фото: instagram.com