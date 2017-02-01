Телеведущая решила поздравить своего супруга с Днем влюбленных, но не удержалась и показала подарок раньше времени

Ксения Бородина опубликовала видео, которое растрогало ее поклонников. По словам Ксении, она решила сделать сюрприз своему супругу Курбану Омарову ко Дню всех влюбленных и заказала авторскую песню и видеоролик, но, увидев этот шедевр, не смогла удержаться и опубликовала видео.

«Заказала авторскую песню мужу в подарок на 14 февраля, оставила ребятам все пожелания , и получила в итоге полную песню, кусочек которой вы слышите сейчас! Не думала, что получится настолько сильно и красиво.Ещё и видео невероятное сделали! В итоге не сдержалась и подарила Зиме это все раньше события. Он в восторге!!! Вдвоем испытали море новых эмоций! Такой подарок - это же память на всю жизнь!», —написала Ксения в своем Instagram.



Подписчики не скрывали своих эмоции и восторгов по поводу трогательного видео, оставив под публикацией большое количество комплиментов.

«Потрясно!!! До слёз», «Очень красивы, счастья Вам!», «Аж мурашки», «Это очень нежно», «Очень трогательно, дай Бог Вам счастья и всего самого лучшего на долгие годы!», — комментируют фолловеры.

К огорчению для многих поклонников Бородиной, главная интрига и тайна семьи — личико младшей дочери Теоны — по-прежнему осталась нераскрытой, сообщает сайт Letidor.ru

Сегодня отмечает день рождения сын Курбана Омарова от предыдущего брака, мальчику исполнилось девять лет. Ксения опубликовала фото Омара, снабдив кадр словами поздравления.



«Красавчик мой Ама, сегодня твой день родной. совсем большой стал, тебе уже 9 лет. оставайся таким же умным, добрым и ласковым мальчиком. Тебя обожают твои сестрёнки, передают тебе огромный привет и ждём пятницы чтобы расцеловать тебя. @zimamoscow у тебя чудесный сын любимый поздравляю». (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram.com