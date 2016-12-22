Год назад Ксения Бородина стала мамой во второй раз. Сегодня она делится видеороликами с пышного праздника, который она устроила своей маленькой дочке. «Генерал наш в юбке, все вокруг тебя кружит, как в твоей любимой песенке. Доченька моя ровно год назад в 14.57 ты появилась на свет, так легко, так быстро, помогла мне совсем не мучаться, за это тебе отдельное спасибо, но даже если надо было бы пройти большие муки, я была бы готова на все, лишь бы услышать твой звонкий голосок, твой требовательный голос перед котором самая строгая мама (это я) не мою устоять и расплываюсь в улыбке. Я тебя очень люблю, когда-нибудь ты прочитаешь это письмо тебе, Маруся например читает мои поздравления и тебя научит. Мы с папой тебя очень любим, братик и сестренка тебя обожают, радуй нас каждый день, мы готовы тебе подчиняться и дальше», — посвятила она ей нежные слова.

Фото опубликовано borodylia (@borodylia)Дек 22 2016 в 2:22 PST

На празднике собрались друзья Теоны, Маруси и их мамы и папы, в том числе и Лена Темникова:

Фото опубликовано borodylia (@borodylia)Дек 22 2016 в 7:13 PST

Их развлекают веселые снеговики и современные снежинки:

Нам весело Видео опубликовано borodylia (@borodylia) Дек 22 2016 в 7:58 PST

Кажется, что взрослым праздник нравится даже больше, чем детям:

Танцыыыыы Видео опубликовано borodylia (@borodylia) Дек 22 2016 в 8:30 PST

Но, к глубокому сожалению поклонников, рассмотреть, на кого из родителей похожа девочка, невозможно. Мама призналась, что не намерена «торговать» изображением лица младшей дочери. Недавно Ксения показала татуировку, которую она сделала в честь младшей дочери. Теперь ее имя навсегда останется на запястье мамы.

Фото: instagram.com