Ксения Собчак — талантливый журналист, успешный руководитель, а теперь еще и молодая мама. Но даже проводя время дома с ребенком, она не устает раздавать команды. Максим Виторган с улыбкой ее слушается, ведь ему совсем не обидно, когда любимая жена отпускает милые шутки по поводу его талантов декоратора.

Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Дек 26 2016 в 1:51 PST

«Папа-то у меня карликового роста, коненчно, звезду не может надеть», — комментирует Ксения от лица их общего сына.

«Не царапай потолок!!!», — командным голосом добавляет она.

«Дырку в потолке надо», «Мы обычно отрезаем верхушку, когда такая проблемка», — советуют наперебой подписчики.

«Не царапай потолок — это пять!», «Так мило», «Ксения молодец, добрый голос прекрасной женщины! Очень за вас рада что вы обрели семейное счастье и любовь. Вы единственная на кого приятно смотреть из шоу биза, честная, последовательная, умная, хорошо поставлена речь. Молодец», «Такие они классные. Счастливые. Очень подходят друг другу», — отметили они.

Фото: instagram.com