Несколько часов назад Ксения Собчак опубликовала трогательный снимок и не менее трогательно рассказала о том, как проходит ее материнство. «Постелила праздничный комплект в люльку и одела сына в нарядное. Сегодня ему два месяца!!! И это, конечно, неиссякаемый источник радости и, как это ни странно, уверенности в себе», — поделилась молодая мать.

Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 18 2017 в 6:44 PST

«Природу не обманешь-удивительное чувство наполненности и некоего миссианства оставляет ощущение того, что все остальные задачи тебе точно по плечу. И даже усталость — всласть!!!», — признается Ксения.

По мнению Собчак, материнство должно быть зрелым и осознанным. «Не уверена, что в 20 лет лично я бы относилась бы к материнству так. Так что очень важно дарить жизнь тогда, когда сам уже пожил и понял о ней (о жизни) хоть что-то», — сообщила она. Сейчас она живет за городом, заботится о своем здоровье, занимается йогой и плаванием, закаляет и малыша.

Ксения стала мамой в возрасте 35 лет. Они с Максимом Виторганом официально оформили отношения в 2013 году; этот брак стал для Ксении первым, а для Максима — третьим по счету. От прошлых отношений у мужчины есть 20-летняя дочь Полина и 16-летний сын Даниил. В ноябре прошлого года супруги стали родителями маленького Платона, напоминает сайт для родителей Letidor.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 12 2017 в 1:15 PST

Фото: starface.ru, instagram.com