После того, как Ксения Собчак опубликовала горестный пост в Instagram, в котором привела одно из высказываний Омара Хайяма, многие подписчики решили, что супруги серьезно поссорились.

«Люди становятся близкими постепенно, чужими — мгновенно. Берегите то, что имеете. Если не бережете, всегда наступает момент, когда что ни делай — уже слишком поздно», — написала ранее Ксения.

На вопросы о том, что же случилось, знаменитость решила ответить новой публикацией, которая быстро успокоила подписчиков. Собчак показала фотоколлаж, в котором сравнила себя с любимой героиней Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе», а Максима, соответственно, с «мужчиной мечты».

«Любимая героиня как никак. И мужик мой не хуже „ихнего“, заморского», — подписала фото Собчак, не забыв поблагодарить одну из подписчиц, которая прислала ей этот коллаж в подарок.

Фолловеры сразу успокоились и принялись наперебой восторгаться сходством пар. «Классное сходство! Но вы вне конкуренции!», «Да, они похожи, но я даже не думала что настолько», «Наши однозначно лучше! Огонь!».

Фото: instagram.com