Как только Ксения Собчак стала мамой, за ней стали следить еще пристальней, чем когда ее только подозревали в беременности. Каждый ее выход в свет заставляет задавать людей вопросы, с кем малыш, почему Ксении не сидится дома и кормит ли телеведущая грудью.

Казалось, что Собчак не замечает тысячи комментариев под каждым ее постом в Instagram и никак не реагирует на них. Но сегодня она решила все-таки объяснить, почему она не показывает фотографии малыша, а продолжает выкладывать снимки светской жизни. Под фотографией Максима Виторгана с коляской Ксения опубликовала ответ.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Дек 24 2016 в 4:20 PST

«Дорогие мои уполномоченные по правам моего ребенка, Обращаюсь сейчас к читателям моего блога, обьединенных условно групповым названием #ОхотникиНаКукушку , которые не устают писать мне посты в стиле #акакжемалыш и #ТыМать-Кукушка : Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело засрать всю ленту инстаграма вот такими вот фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей ,как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках "улучшения имиджа"? . Я не стремлюсь вам нравится, за это вы меня и любите и ненавидите-тут уж кто как:))) Поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем, чем считаю нужным. Не ища вашего одобрения или осуждения. И создавать "образ" того ,что вы ждете-тоже не буду. Потому что это не образ-а моя реальная жизнь, и я ее берегу от посторонних. И вообще, вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один бы, с*ка, денег на няню прислал!!!» — со свойственным ей сарказмом написала Ксения.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Дек 20 2016 в 10:49 PST

(Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

За час фотография набрала 65 тысяч лайков и 3 тысячи комментариев. Большинство поддержали звезду: «Ксюша, восхищаюсь тобой! Все правильно написала». Но кто-то и осудил: «Умнее было бы не обращать внимание, не читать это вообще, если трудно сдержаться... А вот так реагировать, ещё больше привлекать к себе негатива». А некоторые не поняли шутку Собчак про няню и возмущались ее требованием денег.