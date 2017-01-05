Ксения Собчак, которая недавно впервые стала мамой, решила пожаловаться подписчикам на некоторые «неудобства», связанные с материнством. Кроме гормональных «взрывов» и нарушенного обычного расписания дня, о которых Ксения писала раньше, появление младенца лишило знаменитость возможности провести новогодние каникулы путешествуя по теплым странам.



«Все выкладывают фоточки с островов под пальмами, а мне на это все смотреть своим постродовым взглядом. В Москве. Решила выложить тоже что-то с красивым пейзажем. Ловите!!!Радует только норковая голубая шуба», — подписала снимок, сделанный возле полицейского участка Ксения.

Часть подписчиков оценили иронию и юмор Собчак: «Ксюля, где б ни сфоткалась – шедевр», «Ксюша, спокойно! Сын того стоит!», а кто-то высказал свое недоумение: «Ну прямо такое несчастье», «Бедненькая, как же ты мучаешься», «Вся ваша жизнь - стёб! Неужели не надоело? Материнство - как наказание?».

На днях супруг Ксении Максим Виторган рассекретил имя малыша, но и тут не обошлось без интриги. Актер опубликовал фото, на котором держит елочную игрушку с именем Платон, но большинство подписчиков все же решили, что это шутка. Также общественности до сих пор точно неизвестно какую фамилию будет носить ребенок, а супруги не торопятся раскрывать этот секрет.

Фото: instagram.com