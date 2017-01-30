Ксения Собчак провела эти выходные с пользой для здоровья: светская персона посетила русскую баню. Компанию Ксюше составил режиссер Федор Бондарчук, совместную с ним фотографию Собчак опубликовала на своей странице в Instagram.

«Ну что же,быть битой веником лидером проката это хоть и утомительно,но приятно:) Тем более что теперь Федор Сергеевич Бондарчук может и расслабиться - #Притяжение получилось во всех смыслах- замечательное кино с прекрасным "сарафаном"(отзывами зрителей по окончанию просмотра)», — сообщила Ксения, заодно незатейливо прорекламировав новый фильм Бондарчука «Притяжение».



Снимок получился весьма интимным и вызвал вопросы, учитывая, что на нем нет супруга Собчак Максима Виторгана и пассии режиссера Бондарчука Паулины Андреевой. Кроме этого, подписчики обсуждают в комментариях новое творение режиссера.

«Хуже фильм про вторжение я не видел, на улице 21 век, как можно было снять такое», «Фильм понравился, есть над чем подумать», «Фильм супер! Замечательный подбор актёров», «Фильм, мягко говоря, не понравился», «Столько разных комментариев положительных и отрицательных вызывают интерес к фильму)) хочется посмотреть!», — комментируют подписчики.

Напомним, что на днях состоялась громкая премьера нового фильма Федора Бондарчука «Притяжение» собравшая целую плеяду звезд, желающих первыми увидеть новое творение режиссера. Гостями премьеры стали Алла Пугачева, Ксения Собчак с супругом Максимом Виторганом и мамой Людмилой Нарусовой, Тина Канделаки, Юлия Снигирь и многие другие.

Фото: instagram.com