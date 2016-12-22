Ксения Собчак всегда отличалась активной жизненной позицией и не любила сдерживать себя в проявлении эмоций. Сегодня она подвела итоги 2016-го года, опубликовав картинку с нецензурными выражениями и пугающим изображением человека в противогазе.

«Начиная подводить итоги года — войны, теракты, сбитые самолеты, сегодняшние похороны посла, нашествие "мизулиных" во всех сферах, и вообще весь год — это лучшая новогодняя картинка, имхо. И смешно, что даже тут "Жизнь Ксении Собчак" идет всегда "против шерсти". У всех год ***вый (Плохой. — Прим.ред.), но благодаря моему мальчику у меня — самый счастливый! Я и в этом умудрилась быть в противоходе общей годовой тенденции, потому как среди моих друзей нет тех, кто бы мог охарактеризовать этот год как "счастливый" или "прекрасный"», — написала она.

Сам Новый Год Ксения встретит дома, в кругу семьи. А пока она оставляет ребенка с няней и родственниками и ведет активную светскую жизнь.

Многие подписчки согласились с ней. «Золотые слова, Ксения», «Эххх. Надо было родить, может тоже прокатило бы!!!!!», «Год ... Пусть такого больше не будет ...скорей бы новый», «Самый дебильный год у меня! Рада за Ксюшу», «Ксюша, вы великолепны во всем! В высказываниях, в ваших взглядах, в стиле. У вас великолепный муж, а теперь еще и сын! Счастья вам!!! С наступающим», — пишут они. Впрочем, есть и те, у кого 2016-й прошел вполне удачно: случилась свадьба, родились дети, и так далее.

А как прошел этот год у вас?

Фото: instagram.com