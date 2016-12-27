Ксения Собчак не смогла остаться в стороне и посвятила авторскую колонку в журнале «Сноб» скандалу вокруг одиозных высказываний Божены Рынской. Последняя опубликовала в соцсетях пост, в котором злорадствовала по поводу гибели в авиакатастрофе сотрудников НТВ. Заявление Божены вызвало резонанс в обществе, после чего даже начался сбор подписей для петиции о лишении Рынской гражданства.

Ксения Собчак попыталась объяснить поведение и поступки Рынской.

«Чем заслужили столько общественного внимания слова человека, не вполне здорового в узкомедицинском смысле? Божена пишет много такого, за что ее могли бы возненавидеть даже те, кто не умеет читать. Делает она это, видимо, совершенно осознанно. Такая страсть к эпатажу мне вполне понятна, поскольку я и сама отдала ей дань лет этак в двадцать. Есть ощущение недолюбленности, недооцененности? Ну что ж, тогда я оденусь в костюм какашки и испорчу вам праздник. Ах, это поминки? Да какая разница», – объяснила произошедшее Собчак.

Кроме этого, Собчак считает, что каждый человек имеет право «на собственное упрямое заблуждение, на страсть к эпатажу, на внезапно нахлынувшее желание брякнуть бестактную гадость».

По мнению Ксении, всевозможная травля Божены, также как и составление петиций, абсолютно бессмысленны, и лишь привлекают к Рынской избыточное внимание.

«По каким-то причинам уважаемая Божена из этого возраста так и не вышла, и ничто не доставляет ей большего удовольствия, чем выступить в амплуа старухи Шапокляк. Свою задачу она с лихвой выполняет, дивиденды от этого получает. Каждый раз, когда вы пишете в соцсетях «Будь ты проклята!», в нежном сердце Божены расцветает еще одна фиалка. Но помилуйте: произошла ужасная трагедия, погибли девяносто три человека, пользовавшихся значительной известностью в стране. Неужели это событие не способно хотя бы на время отвлечь нас от того, чтобы с подозрением зыркать глазами по сторонам: этот скорбит как-то неискренне, эта высказалась невпопад, а тот, кажется, вообще никак не реагирует, подлец этакий?».

В своем Instagram Ксения опубликовала ссылку на свой текст в журнале «Сноб», а также добавила несколько слов: «В наше время, когда кулачные бои отошли в прошлое, письменное выяснение вопроса о том, кто из нас большее говно, стало основным занятием думающих, интеллигентных людей. Оно не прекращается даже в дни национального траура».

Фото: instagram.com